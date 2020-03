Auslöser für die Tat war laut Anklage die gescheiterte Beziehung des 34-Jährigen zu einer Frau, bei der er vorübergehend in Ganterschwil wohnte. Die Frau entschied sich aber für einen 36-Jährigen.

Der Staatsanwalt schilderte an der Verhandlung, wie sich der Beschuldigte von einem Kollegen nach Ganterschwil fahren liess. Auf einem Feldweg sei er auf die Frau und den Slowaken getroffen. Er habe neun Schüsse auf den Nebenbuhler abgefeuert.

Weil er geglaubt habe, das Opfer lebe noch, habe er sich im Auto ein Messer geholt und es dem Mann in die Brust gestossen. Danach seien er und sein Gehilfe davongefahren und am gleichen Abend in einem Bordell am Bodensee gelandet. Wenige Stunden später wurden die beiden verhaftet.