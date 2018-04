Legende:

Die Firma Ifolor wurde 1961 als Photocolor Kreuzlingen gegründet. Ab 1968 betrieb das Familienunternehmen als einer der Vorreiter einen Fotoversand per Post. Während damals vor allem Filme entwickelt und Fotos gedruckt wurden, musste das Unternehmen in den späten 90er-Jahren umdenken, denn die Digitalfotografie gewann zunehmend an Bedeutung.

Keystone