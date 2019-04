Die Reparaturarbeiten am Säntis sind auf Kurs. Läuft alles nach Plan, geht die Bahn Anfang Sommer in Betrieb.

Im Januar beschädigte eine Lawine die erste Stütze der Säntis-Schwebebahn. Der Betrieb musste anschliessend eingestellt werden. Nun zeichne sich eine Normalisierung der ausserordentlichen Lage ab, teilt die Säntis-Schwebebahn AG mit.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lawine am Säntis Bahnbetrieb bleibt für mehrere Monate eingestellt

In den vergangenen Wochen wurden mehrere Möglichkeiten zur Behebung der Schäden an der Stütze erarbeitet. Die zuständige Aufsichtsbehörde, das Bundesamt für Verkehr, habe das Konzept schliesslich akzeptiert. Die Reparaturarbeiten können in den kommenden Tagen beginnen.

Eröffnung im Sommer

Als erstes werde der Installationsplatz für die Baustelle vorbereitet. Dafür werden Schnee weggeräumt, Materialdepots erstellt und Container, Maschinen und Geräte auf den Berg transportiert. Die eigentliche Instandsetzung sei auf Ende April geplant.

Die Verantwortlichen bei der Säntis-Schwebebahn AG sind zuversichtlich, dass die Reparaturen Anfang Juni abgeschlossen sind und die Bahn den Betrieb wieder aufnehmen kann.