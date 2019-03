Knapp ein Jahr nachdem bekannt wurde, dass das Schloss Eugensberg verkauft werden soll, wurde ein neuer Besitzer gefunden. Das Anwesen sei per 1. März 2019 an den Interessenten mit dem besten Angebot verkauft worden, teilt das Konkursamt des Kantons Thurgau mit.

Bis auf zwei an der Peripherie liegende landwirtschaftliche Grundstücke sei das Schloss samt Inventar und allen zugehörigen Liegenschaften an den neuen Besitzer übergegangen.

Käufer sei der 38-jährige Christian Schmid, der zusammen mit seiner Ehefrau im Schloss wohnen will, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Schmid ist im IT-Bereich tätig und hat den Online-Dienst Rapidshare gegründet. Den Vorsitz in der Geschäftsleitung des Unternehmens hat er 2011 abgegeben.

«Es erfüllt uns mit Freude und Ehrfurcht, dass wir stolze Eigentümer eines der schönsten Anwesen der Schweiz sein dürfen», lässt sich Christian Schmid vom Konkursamt zitieren. Über die Details des Verkaufs haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.