In der Stadt St. Gallen gibt es rund 50 Hochhäuser. Als erstes Hochhaus in St. Gallen gilt gemäss damaliger Definition der Hauskomplex «Säntis» an der Lämmlisbrunnenstrasse. Das Gebäude wurde zwischen 1931 und 1935 gebaut. Weil es lediglich fünf Stockwerke hat, ist es gemäss heutiger Definition kein Hochhaus mehr. Dafür braucht es in der Regel acht Stockwerke.

Bild 1 / 10 Legende: Postkarte «Säntis» an der Lämmlisbrunnenstrasse 22, aufgenommen um 1932. Dieses Haus gilt als erstes Hochhaus in der Stadt St. Gallen. ZVG/Sammlung Kurt Kühne, Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde Bild 2 / 10 Legende: Das Einkaufszentrum Migros Neumarkt, aufgenommen im Jahr 1974. ZVG/PA Foto Gross, Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde Bild 3 / 10 Legende: Das höchste Gebäude in der Stadt St.Gallen: Das Haus 04 des Kantonsspitals. Es ist 78 Meter hoch und wurde 1975 in Betrieb genommen. Links daneben steht das 52 Meter hohe Haus 03, welches zwischen 1957 und 1960 gebaut und zwischen 1999 und 2001 saniert wurde. Keystone Bild 4 / 10 Legende: Das Haus 03 (Neue Chirurgie) des Kantonsspitals St. Gallen, aufgenommen im Jahr 1961. ZVG/PA Foto Gross, Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde Bild 5 / 10 Legende: Wohnhochhäuser City-Park an der Lämmlisbrunnenstrasse 44/50, aufgenommen um 1960. ZVG/PA Foto Gross, Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde Bild 6 / 10 Legende: Zentrum Grossacker mit dem «Silberturm», aufgenommen im Jahr 1979. Im 2. Stock des «Silberturms» befinden sich auch die Räumlichkeiten der Regionalredaktion Ostschweiz von Radio und Fernsehen SRF. ZVG/PA Foto Gross, Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde Bild 7 / 10 Legende: Der westliche Teil des Einkaufzentrums Grossacker mit dem «Silberturm», aufgenommen im Dezember 2017. ZVG/Wikipedia Bild 8 / 10 Legende: Das frisch renovierte Rathaus in St. Gallen, aufgenommen im Juli 2007. Im Vordergrund der Busbahnhof am Bahnhofplatz. Keystone Bild 9 / 10 Legende: Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, aufgenommen im Juli 2012, rund drei Monate nach der offiziellen Eröffnung. Keystone Bild 10 / 10 Legende: Blick auf die Fachhochschule St. Gallen am Tag der offenen Tür im Juli 2013. Keystone

Das höchste Hochhaus in St. Gallen ist das Haus 04 des Kantonsspitals St. Gallen. Je nach Definition – ob mit oder ohne Antenne – ist es zwischen 73 und 78 Meter hoch. Zum Vergleich: Das höchste Gebäude der Schweiz ist mit einer Höhe von 178 Metern der Roche-Turm in Basel.

Ausstellung «Dem Himmel entgegen» Am Montagabend, 13. Mai 2019, ist die Vernissage der Ausstellung «Dem Himmel entgegen – Hochhäuser in der Stadt St. Gallen» im Rathaus St. Gallen. Die Jahresausstellung der städtischen Denkmalpflege geht der Geschichte der St. Galler Hochhäuser nach. Anhand einiger Beispiele zeigen sich Hoffnungen, aber auch die Probleme, die mit diesem Bautyp verbunden wurden. Die Ausstellung dauert vom 14. Mai bis 14. Juni 2019. Besucht werden kann sie im 1. Stock des Rathauses während den Büroöffnungszeiten.

Das wohl futuristischste Hochhaus in der Stadt St. Gallen ist der «Silberturm», der zum Einkaufszentrum Grossacker an der Rorschacherstrasse gehört. Gebaut wurde das Einkaufszentrum 1972. Im 2. Stock des rund 50 Meter hohen «Silberturms» hat das Regionaljournal Ostschweiz von Radio SRF seine Studios.