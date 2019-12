Das Geld für den Sessellift sei beieinander, so VR-Präsident Jack Rhyner. Zwei private Investoren steuerten je eine halbe Million bei. Von der Gemeinde gibt es auch eine halbe Million. In den nächsten beiden Jahren soll eine weitere Million über das Aktienkapital zusammenkommen. Die Finanzierung der 11,6 Millionen Franken für den Sessellift seien gesichert, so Jack Rhyner weiter.