Das Spitalbataillon 75 zählt 350 bis 500 Angehörige und ist derzeit in Frauenfeld stationiert, die Soldaten sind aber in der ganzen Ostschweiz im Einsatz. Aktuell arbeiten die Soldaten in den Spitälern in Schaffhausen, Frauenfeld, Heiden, Herisau. Man rechnet damit, dass bald auch Einsätze in den Spitälern in St. Gallen und Glarus dazu kommen. Die Soldaten des Bataillons leisten personelle Unterstützung in der Pflege.

Das Bataillon wurde wegen der Corona-Krise mobil gemacht. Der Marschbefehl gilt bis am 30. Juni. Die Soldaten sind am 17. März eingerückt.