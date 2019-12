Drei Synchronschwimmerinnen von Flös Buchs wollen sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo qualifizieren.

Die Teilnahme an Olympischen Spielen ist das grosse Ziel von Sportlerinnen und Sportlern. Im kommenden Sommer finden in Tokyo die nächsten Olympischen Spiele statt. Für diese wollen sich die Synchronschwimmerinnen von Flös Buchs im St.Galler Rheintal qualifizieren.

Vivienne Koch, Noemi und Joelle Peschl müssen dazu noch eine Qualifikation im nächsten Jahr überstehen. Die Chance dazu steht gut. Das Training ist entsprechend intensiv.

«Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel trainiert», sagt Synchronschwimmerin Noemi Peschl. Es sei die Kombination von Leistungssport und Kunst, die Vivienne Koch am Synchronschimmen fasziniere.

Legende: Starten darf nur ein Duett – die Dritte wäre lediglich Ersatz. zvg / Flös Buchs

Von den drei Synchronschwimmerinnen könnten in der Disziplin Duett in Tokyo nur zwei starten. Trotzdem müssen alle drei die aufwändige Vorbereitung machen.

Dazu zählt nicht nur das intensive Training, sondern auch das Verwandeln von der Schwimmerin zur Synchronschwimmerin mit einem glänzen und glitzernden Badeanzug sowie dem Schminken und dem Auftragen von sehr viel Gelatine ins Haar.