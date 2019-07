Die Thurgauer Regierung muss einen neuen Hochschulratspräsidenten für die Pädagogische Hochschule PHTG suchen.

Hans Munz (FDP) steht für die neue Legislatur 2020-24 nicht mehr zur Verfügung.

Die neue Legislatur beginnt am 1. Juni 2020.

Der Regierungsrat ernennt den Hochschulrat und bestimmt den Vorsitz.

Die PH Thurgau war in den letzten Monaten in die Schlagzeilen geraten, nachdem einer der drei Prorektoren im vergangenen November freigestellt wurde. Die Thurgauer Regierung kündigte im Februar an, die Aufsicht zu verstärken. Sie begründete den Entscheid damit, dass hinter der Freistellung «strukturelle und personelle» Probleme stünden.

Ich trete wegen meines Alters nicht mehr an.

«Natürlich waren die letzten Monate zeitaufwändig und belastend», sagt Hans Munz, «aber ich trete nicht deshalb nicht mehr an, sondern wegen meines Alters.» Munz am Ende der laufenden Amtsdauer im 65 Jahre alt.

Frühzeitige Information

Der Hochschulrat hatte das Ziel, Rücktritte aus dem Gremium der Regierung möglichst frühzeitig bekanntzugeben, schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Der Hochschulrat befasste sich deshalb kürzlich mit der Zusammensetzung im Hinblick auf die neue Legislatur.