Am Sonntag gab es vielerorts einen Vorgeschmack darauf, was an Auffahrt zu erwarten ist. Bei strahlend schönem Wetter zog es viele Ausflügler nach draussen – aufs Fahrrad, an einen See oder in die Berge. Im Alpstein waren die Parkplätze in Wasserauen und Brülisau noch vor der Mittagszeit besetzt. «Die Kantonspolizei war anschliessend damit beschäftigt, Wildparkierer aufzuhalten oder die Leute deswegen zu büssen», sagt Mediensprecher Roland Koster.

Für das Auffahrtswochenende haben die Behörden des Kantons Appenzell Innerrhoden nun reagiert. Die sogenannten Überlaufparkplätze auf den Wiesen in Wasserauen und Brülisau, welche als Massnahme gegen die Coronapandemie im April gesperrt worden waren, sollen nun freigegeben werden, «um den grossen Besucherandrang bewältigen zu können», heisst es in einer Mitteilung der Standeskommission.

Gute Verteilung im Alpstein

Der Andrang habe sich am vergangenen Sonntag auf die Parkplätze konzentriert, sagt der Innerrhoder Landammann Roland Inauen. Im Alpstein selber hätten sich die Besucherinnen und Besucher gut verteilt.

Die Massnahmen, die der Bund empfiehlt, werden eingehalten.

Mit Stichproben sei die Einhaltung der Abstands- und Hygienemassnahmen geprüft worden. In den Berggasthäusern habe man zudem keine Überbelegung feststellen können. «Die Massnahmen, die der Bund empfiehlt, werden eingehalten», sagt Inauen.

Schutzkonzept und Reguliersystem

Auch in der Bündner Gemeinde Flims rechnet man am Donnerstag mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern. Die Gemeinde ist Standort zweier beliebter Ausflugsseen: Dem Cresta- und dem Caumasee. Wegen der Coronapandemie gibt es rund um den Caumasee Einschränkungen. So ist das eingezäunte Badeareal geschlossen und auch die Standseilbahn ist ausser Betrieb.

Das Restaurant am Caumasee ist seit vergangener Woche unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes geöffnet. Man werde die Gäste zählen und allenfalls müssten die Leute warten, sagt Adrian Steiger, Gemeindepräsident von Flims: «Die Botschaft ist, dass es schnell voll sein wird und nicht alle damit rechnen können, einen Platz zu bekommen.»

Eine Botschaft, welche auch für Ausflügler gelten könnte, welche an Auffahrt die Ausflugsseen im Kanton Glarus besuchen wollen. Schon vergangene Woche haben die Gemeinden Glarus und Glarus Nord Konzepte präsentiert, mit welchen an schönen Tagen übermässiger Verkehr zum Klöntaler- und am Obersee reguliert werden soll.