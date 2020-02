Die Vorgeschichte: Die Chefärztin und drei Belegärzte der Frauenklinik am Spital Heiden hatten Anfang Jahr gekündigt. Der Ausserrhoder Spitalverbund teilte damals mit, dass die Suche nach einer Nachfolge sehr schwierig sei. Ohne das ärztliche Kader wäre die Frauenklinik vor dem Aus gestanden.

Die neue Leitung: Für die Frauenklinik sei nun eine ärztliche Leitung ab dem 1. Juli gefunden, schreibt der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden in einem Brief an die Hausärzte der Region. Zudem bleiben doch fast alle Beleg- und Fachärzte. Damit ist der Bestand der Frauenklinik weiter gesichert.

Das weitere Vorgehen: Genauere Informationen gibt es zurzeit nicht, weil die Chefin des Spitalverbunds für ein Interview nicht erreichbar war. Klar ist, dass die Frauenklinik - das Aushängeschild - gerettet ist. Wie es sonst weitergeht, soll der Verwaltungsrat des Ausserrhoder Spitalverbunds noch vor den Sommerferien entscheiden.