Barbara-David Brüesch (1975) ist eine Schweizer Regisseurin. Sie ist in Chur geboren und hat an der Hochschule Ernst Busch in Berlin Regie studiert. Seit 2001 arbeitet sie als Theater- und Opernregisseurin an diversen Häusern im In- und Ausland. Sie inszenierte unter anderem auch an den Stadttheatern St. Gallen und Chur sowie an der Schlossoper Haldenstein. Barbara-David Brüesch ist Preisträgerin des Förderpreises der Stadt Chur sowie des Kantons Graubünden, des Kantons Zürich, der Stadt Berlin und des Eliette-von-Karajan-Preises.