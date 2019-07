Stadt Wil hält am Feuerwerk am 1. August fest

Die Stadt Konstanz hat den Klimanotstand ausgerufen und deshalb entschieden, dass es kein Feuerwerk am Seenachtsfest gibt. Unnötige CO2-Emissionen sollen so verhindert werden.

Nicht so in Wil: Hier hält man am traditionellen Feuerwerk am 1. August fest, obwohl die Stadt als einzige Stadt in der Ostschweiz den Klimanotstand ausgerufen hat.

Grund sei nicht der Klimanotstand

Als Grund gibt die Stadt Wil an, dass man noch ein Feuerwerk vom letzten Jahr habe, das man wegen der Trockenheit nicht verwendet hatte. Dieses Feuerwerk benütze man nun dieses Jahr. Ein Entscheid, den man sich lange überlegt habe, sagt Philip Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil. Darüber hinaus sei der Nutzen für das Klima, wenn man keine Feuerwerke abbrenne am Nationalfeiertag, umstritten, so Gemperle.

Auf Anfrage heisst es auch bei der Stadt Basel, dass man am Feuerwerk am 1. August festhalte, trotz Klimanotstand. Anders in Olten, dort wurde das Feuerwerk für den 1. August schon Ende Juni abgesagt.