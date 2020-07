Auf Deutsch spricht man häufig von einer privaten Wohnanlage. Es handelt sich um ein geschlossenes Gebiet mit mehreren Häusern, manchmal auch Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, das nur über kontrollierte Zugänge erreichbar ist. Das Konzept ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Der eigentliche Boom begann aber in den 1970er Jahren. Meist leben Wohlhabende in solchen Wohnanlagen. Im Jahr 2000 waren neun Millionen US-Amerikaner in einer Gated Community zu Hause, das entsprach 3,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.