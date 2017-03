Landsgemeinde 2010: Die Euphorie war gross. Regierung und Parlament waren der Meinung, dass das Pumpspeicherwerk Linth-Limmern ein Goldesel wird. Es sollte jährlich satte Gewinne abwerfen und die Kantonskasse füllen. Mögliche Risiken wurden in der Vorlage zwar erwähnt. Für die Regierung war aber klar, dass «die Vorteile die Nachteile bei weitem überwiegen.» Die Landsgemeinde stimmte einer Aktienkapitalerhöhung und damit dem Bau des neuen Kraftwerks zu.

« Es handle sich um eine höchst lohnende Beteiligung ohne realistisches Risiko. » Finanzkommission

Memorial Landsgemeinde 2010

Das Pumpspeicherwerk: Das neue Kraftwerk oberhalb von Linthal ist beinahe fertiggestellt. Im Sommer soll es in Betrieb gehen und 1000 MW Strom liefern. In den letzten Jahren sanken die Strompreise massiv. Deshalb ist klar, dass das Pumpspeicherwerk Linth-Limmern in den nächsten Jahren hohe Defizite verursachen wird.

Der Gerichtsfall: Als Rechtsgrundlage dient der Gründungsvertrag der Kraftwerke Linth-Limmer von 1957. Dieser war auf kleinere Kraftwerke ausgerichtet. Die Axpo und der Kanton Glarus sind sich nun uneins, wer die Defizite des neuen Pumpspeicherwerks in welchem Umfang tragen muss. Die Axpo reicht Klage ein. Regierungsrat Rolf Widmer gesteht ein, dass man das Thema unterschätzt habe.