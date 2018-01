Der US-Präsident dürfe nach Graubünden kommen. Willkommen sei seine «Me-First-Politik» deswegen nicht, teilte die SP Graubünden am Mittwoch mit. Demonstriert werden soll am Donnerstag nächster Woche am Nachmittag auf dem Postplatz in Davos Platz. «Friedlich und gewaltfrei», wie die Partei weiter schrieb.

Mit der Kundgebung wollen die Organisatoren eigenen Angaben zufolge jenen eine Stimme in Davos geben, die sich für eine «offene, solidarische und umweltfreundliche Welt» einsetzen. Weiter schrieb die Partei, sie erwarte auch von der offiziellen Schweizer Politik klare Worte gegen «Klimaleugnung, Sexismus und Abschottung».

WEF 2004

Die letzte grosse Manifestation gegen das Davoser Forum hatten Polizei und Armee 2004 mit einem Grossaufgebot in Landquart gestoppt.

Über 1000 Personen waren damals im so genannten «Landquarter Kessel» festgehalten und von der Polizei bei grimmiger Kälte bis in die frühen Morgenstunden kontrolliert worden.