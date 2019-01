Während dem Weltwirtschaftsforum wird der Flugplatz Altenrhein von vielen Geschäftsleuten und Politikern genutzt – in keiner anderen Woche werden so viele Flugbewegungen verzeichnet. Das freut Aviatik-Fans und Planespotter. Zum Beispiel Hermann und Carlos Bigler. Vater Hermann und Adoptivsohn Carlos sind während der WEF-Woche täglich in Altenrhein anzutreffen. Weit über tausend Fotos schiessen sie jeweils und veröffentlichen sie auf ihrer Homepage, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Der 75-jährige Hermann Bigler ist Ingenieur, Sohn Carlos ist 43 Jahre alt. Carlos ist Autist, er hat Angst, wenn es zu viele Menschen hat. «Wenn er durch seinen Kamerasucher schaut, verliert er seine Angst», sagt Hermann Bigler. Im Gespräch antwortet Carlos präzise und knapp: «Mein Lieblingsflugzeug ist die Falcon 8X». Sagt's und macht sich mit seiner Kamera auf den Weg zum Flugfeld.