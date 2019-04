Die Uni St. Gallen hat rund 236 Millionen Franken an die Wertschöpfung der Region beigetragen. Leicht weniger als 2015.

Alle zwei Jahre veröffentlicht die Universität St. Gallen Zahlen zur regionalen Verankerung der Hochschule. Dieser Bericht liefere einen fundierten Einblick, wo die HSG steht und wo sie sich verbessern kann, teilt die Universität St. Gallen mit. Die regionale Wertschöpfung gebe Auskunft über den Wertzuwachs in der Region, der durch die Uni, durch Studierende sowie durch Teilnehmer von Weiterbilungsveanstaltungen entstanden sei.

Leichter Rückgang

2017 lag der Beitrag der Uni an die Wertschöpfung der Region Appenzell Ausserrhoden-St. Gallen-Bodensee bei 235,5 Millionen Franken. Dies entspricht 789 Franken pro Einwohner, was ein etwas tieferer Betrag als 2015 ist. Dieser Rückgang sei auf die gestiegene Einwohnerzahl zurückzuführen, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Die Studie untersuchte Daten aus den Jahren 2016 und 2017. Die Untersuchung wird jeweils periodisch von einem HSG-Institut durchgeführt.