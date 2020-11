Diego Maradona ist heute an den Folgen eines Herzstillstands gestorben.

Die argentinische Fussball-Legende kämpfte schon länger mit gesundheitlichen Problemen.

Der Weltmeister von 1986 wurde 60 Jahre alt.

Die Fussball-Welt trauert um Diego Armando Maradona. Der argentinische Nationalheld, dieser geniale Künstler am Ball, dessen Leben so viele, tragische Wendungen nahm, ist im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Weltmeister, Serienmeister, UEFA-Cup-Sieger, Dopingsünder, gescheiterter TV-Moderator und Kokain-Junkie in Personalunion – eigentlich viel zu viel für ein einziges Leben. Erst kürzlich hatte der «Goldjunge» einen Krankenhaus-Aufenthalt überstanden. Argentinien weint.

Bild 1 / 10 Legende: Eine Ikone tritt von der Lebensbühne ab Diego Maradona ist am 25. November 2020 60-jährig verstorben. Keystone Bild 2 / 10 Legende: Sein Meisterwerk 1986 wird Maradona mit Argentinien Weltmeister. Keystone Bild 3 / 10 Legende: Die «Hand Gottes» Am 22. Juni 1986 trifft Maradona im Viertelfinal gegen England irregulär. Später sagt er: «Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes.» Keystone Bild 4 / 10 Legende: Hier 1982 im Trikot der Boca Juniors Seine Vereinslaufbahn startet Maradona bei den Argentinos Juniors. Mit 21 Jahren folgt der Schritt zu den Boca Juniors, wo er auch seine Karriere 1997 beendet. imago images Bild 5 / 10 Legende: Erste Schritte in Europa bei Barcelona 1982 wechselt Maradona für eine Rekordablösesumme zum FC Barcelona, wo ihm in 43 Partien 30 Treffer gelingen. imago images Bild 6 / 10 Legende: In Neapel wird er wie ein Gott behandelt Seine beste Zeit im Klub-Fussball erlebt der Argentinier bei der SSC Neapel. So wird er 2 Mal italienischer Meister und gewinnt den Uefa-Cup. imago images Bild 7 / 10 Legende: Maradona auf Abwegen Abseits des Platzes wird er genauso unkontrollierbar wie für seine Gegenspieler. Er verfällt dem Kokain, zieht zum Teil von Sonntagabend bis Mittwoch um die Häuser, um danach bis zum nächsten Spiel am Wochenende wieder alles auszuschwitzen. Seine Nati-Karriere endet bei der WM 1994 wegen einer zweiten Doping-Sperre durch die Fifa. imago images Bild 8 / 10 Legende: Maradona als Argentiniens Nationaltrainer An der WM 2010 fungiert Maradona als Nationaltrainer von Argentinien. Unter seiner Führung qualifizieren sich die Argentinier für den Achtelfinal, wo Mexiko mit 3:1 besiegt wurde. Im Viertelfinal bedeutet Deutschland die Endstation für Argentinien. Wegen gescheiterten Vertragsverhandlungen wird Maradona nach dem Turnier entlassen. imago images Bild 9 / 10 Legende: Umstrittene Freundschaft Immer wieder sorgt Maradonas Freundschaft mit Kubas langjährigem Präsidenten Fidel Castro für Kritik. imago images Bild 10 / 10 Legende: Maradona nach der Karriere Unvergessen sind die erschienenen Bilder vom kugelrunden Maradona. Er scheitert als TV-Moderator, verbringt Wochen in Krankenhäusern, lässt sich den Magen verkleinern und schrammt mehrmals knapp am Tod vorbei. All das war: Diego Armando Maradona. imago images

Die Legende Maradonas beginnt in einer Siedlung am Rande von Buenos Aires, wo «El Pibe de Oro» (der Goldjunge) früh vom Erstligisten Argentinos Juniors entdeckt wird. Als zwölf Jahre alter Balljunge soll er den Zuschauern mit seinen Kabinettstückchen während der Halbzeitpausen schon mehr Unterhaltung als die erste Mannschaft geboten haben. Im Alter von 15 Jahren gibt er sein Debüt in der ersten Liga, mit 16 ist er Nationalspieler, mit 17 Torschützenkönig und als 19-Jähriger erstmals Südamerikas Fussballer des Jahres.

Neapel zu neuem Ruhm verholfen

Ob er der neue Pelé ist, wollen argentinische Reporter damals von ihm wissen. «Ich bin Maradona, kein neuer Irgendwas. Ich will einfach nur Maradona sein», antwortet der junge «Dieguito». Und das ist ihm ohne Zweifel gelungen: Denn sein Lebensweg ist unvergleichlich. Am Anfang geht noch vieles gut.

1982 wechselt Maradona für eine Rekordablösesumme zum FC Barcelona, zum Halbgott steigt er aber erst zwei Jahre später auf. Für eine weitere Rekordablöse geht es weiter zum SSC Neapel, also nicht zu den grossen Clubs im Norden Italiens, sondern zum verspotteten Fast-Absteiger in den verachteten Süden.

Legende: Auf dem Höhepunkt: Maradona mit dem Weltmeisterpokal 1986. Keystone

Hier beginnt die Verwandlung. Maradona steigt höher und höher, 1987 und 1990 führt er Neapel zu den bis heute einzigen Meisterschaften der Vereinsgeschichte. Die Neapolitaner verehren ihn wie einen Heiligen. Maradona kommt mit dem Hype klar, solange er Fussball spielt, auf dem Rasen wird er besser und besser.

Auf dem Platz wird das Leben unwichtig

«Auf dem Platz wird das Leben unwichtig. Die Probleme, all das wird unwichtig», sagt er in der Amazon-Dokumentation «Diego Maradona». Mit Argentinien wird er 1986 Weltmeister, 1989 gewinnt er mit Neapel auch noch den UEFA-Pokal. Abseits des Platzes wird er genauso unkontrollierbar wie für seine Gegenspieler.

Er verfällt dem Kokain («Eine Line – und ich fühlte mich wie Superman»), zieht um die Häuser. Seine Nationalmannschaftskarriere endet bei der WM 1994 wegen einer zweiten, monatelangen Doping-Sperre durch die FIFA.

Legende: Ist im Alter von 60 Jahren verstorben Diego Maradona. Reuters

Unvergessene «Hand Gottes»

Das extreme Pendeln zwischen himmelhoch jauchzendem Übermut und verzweifelter Niedergeschlagenheit ist auch vielen seiner Landsleute nicht fremd. «Diego hatte ein Leben wie ein Traum. Und wie ein Alptraum», sagte sein langjähriger Fitnesstrainer Fernando Signorini. Unvergessen sind die «Hand Gottes», mit der er bei der WM 1986 gegen England getroffen hatte, oder sein Jahrhunderttor nach einem unfassbaren Dribbling im selben Spiel.

Unvergessen sind aber auch die Jahre später erschienenen Bilder vom kugelrunden Maradona mit schrillblonden Haaren. Er scheiterte als TV-Moderator und argentinischer Nationalcoach, verbrachte Wochen in Krankenhäusern.

Der Ausnahme-Spieler hat sich nie geschont, weder auf noch neben dem Platz. «Er lebt jeden Moment, als wäre es sein letzter», sagte sein Fitnesstrainer Signorini einmal. «Wenn Diego einmal nicht mehr da ist, wird er noch mehr geliebt werden.»