Kathleen McNurney begann mit sieben Jahren zu tanzen - in ihrer Heimatstadt Portland, USA - mit 19 dann schloss sie in New York ihre Ausbildung als Tänzerin ab.

Vor dreissig Jahren kam sie in die Schweiz. Heinz Spoerli engagierte sie im Basler Ballet. Bei ihm blieb sie bis zum Ende ihrer Karriere als Solotänzerin.

Es folgten Jahre als Balletmeisterin, unter anderem bei Richard Wherlock in Basel, bei Heinz Spoerli in Zürich und auch für vier Jahre in Luzern.

2009 holte der damalige Luzerner Theaterdirektor Dominique Menta Kathleen McNurney zurück nach Luzern - als Leiterin der Sparte Tanz. Nächsten Herbst startet sie in diesem Amt in ihre 11. Saison.