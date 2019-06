Weggis feiert am Samstag mit einem grossen Fest den runden Geburtstag seines Strandbades: Vor hundert Jahren wurde das dortige Lido eröffnet.

Grund zum Feiern gibt es nicht nur wegen des stattlichen Alters der Badeanlage: Das Lido von Weggis war schweizweit das erste Strandbad, in dem Männer und Frauen nicht in abgetrennten Bereichen badeten. Das lockte viele Gäste an, rief aber auch die Politik auf den Plan.

Neben Festanlässen, Link öffnet in einem neuen Fenster würdigt Weggis sein hundertjähriges Bad auch mit der Ausstellung «Standbad - Geschichte(n)».

Legende: Der Weggiser Strandbad war schon kurz nach der Eröffnung ein Erfolg. Das «sittenverderbende Badevergnügen» war aber auch vielen ein Dorn im Auge. Aus dem Strandbad wurde das «Schandbad» von Weggis. Die Regierung des Kantons Luzern schritt ein und bestellte einen Aufseher, der für Zucht und Ordnung sorgen sollte. zvg (Ausstellung Strandbad-Geschichte(n) Weggis)

Legende: Andreas Zimmermann war Initiant des Weggiser Strandbades, Hotelbesitzer, Politiker und Musikdirigent. Die Kinder eines Waisenhauses mussten für ihren Schulweg einen Umweg laufen, damit sie die Baderei nicht sahen. zvg Ausstellung Strandbad-Geschichte(n)

Legende: Das anstössige Badevergnügen wurde von oberster Stelle geregelt. Nicht nur die Frauen, sondern auch die männlichen Badi-Besucher mussten ein brustbedeckendes Badegewand tragen, das Bad wurde über die Mittagszeit geschlossen und das Fotografieren wurde verboten. SRF