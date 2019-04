Der KGL feiert am 1. Mai, am Tag der Arbeit, sein Jubiläum. Der Verband präsentiert sich an der Luga mit verschiedenen Branchenvertretern und organisiert an verschiedenen Ständen Pastetli-Essen für das Publikum.

Zur Jubiläumsdelegiertenversammlung wird Wirtschaftsminister, Bundesrat Guy Parmelin erwartet.