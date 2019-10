SRF berichtet am 20. Oktober 2019 anlässlich der Parlamentswahlen aus der ganzen Schweiz: Aus den Studios, den Kantonen und dem Bundeshaus. Herzstück der TV-Wahlsendung «Wahlen 19» auf SRF 1 ist das grosse Wahlstudio in Zürich Leutschenbach. Von dort aus führt Susanne Wille ab 12 Uhr bis um Mitternacht durch den Wahlsonntag. Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten von 12 bis 20.30 Uhr live aus dem Radiostudio Bern. SRF News begleitet den Wahlsonntag auf srf.ch und auf der SRF News App bereits ab 9 Uhr mit einem umfassenden Liveticker. Via Social Media werden zudem die wichtigsten Resultate und grossen Momente des Wahltags – inklusive Facebook-Livestream – zur Verfügung gestellt.