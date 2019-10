Ebenfalls gutgeheissen haben die Stimmenden die Anpassungen bei den Steuerprozessen. Das bisherige Papierdossier wird durch ein elektronisches abgelöst. Die Urnerinnen und Urner können fortan die Steuererklärung wie bisher in Papierform, oder eben elektronisch einreichen. Diese Massnahme verschaffe auch der Steuerbehörde einen Mehrwert, so der Kanton. Durch die Anpassung fallen Investitionskosten von 1.74 Millionen Franken an.