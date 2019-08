Das Haus in der Luzerner Neustadt gehört einer Stiftung. Präsident Franz Steinegger will nun Massnahmen ergreifen.

In Luzern gibt es Liegenschaften mit Wohnungen die mehrheitlich über Airbnb an Touristen vermietet werden. Eine davon, in der Nähe des Bahnhofes, gehört der HIG Immobilien Anlagestiftung aus Zürich. Präsident der Stiftung ist der ehemalige Urner FDP-Politiker Franz Steinegger, wie die Zeitung Blick am Mittwoch schreibt.

Wir müssen nun die Mietverträge analysieren und abklären, ob eine solche Untermiete zulässig ist.

Franz Steinegger sagt auf Nachfrage, dass die Stiftung nicht darüber informiert war, dass die Mehrheit der Wohnungen professionell an Touristen vermietet werde. Die Stiftung habe die Liegenschaft 2017 gekauft. Sie war vorher saniert worden und alle Wohnungen waren vermietet. Die Stiftung habe die Mietverträge so übernommen.

Die Stimmung ist eher so, dass man nicht will, dass ganze Objekte untervermietet werden.

Allerdings heisst es in den Anlage-Richtlinien der Stiftung, dass sie nicht in reine Hotelbetriebe und in touristische Bauten investiere. Die Stiftung werde deshalb die Situation in der betreffenden Liegenschaft in der Stadt Luzern genau überprüfen. Auch wolle man abklären, ob die Firma, welche die Wohnungen an Touristen vermiete, hohe Einnahmen generiere. Sie mache nämlich mit der Liegenschaft keine übermässigen Gewinne.