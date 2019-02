Seit Dezember 2017 ist die neue Stoosbahn in Betrieb. Diese wurde neben der alten gebaut - und auch die Tal- und Bergstationen stehen an einem neuen Ort. Was passiert jetzt aber mit der alten Bahn? Einfach abreissen und entsorgen wäre schade, finden die Verantwortlichen der Stoosbahnen, und organisieren am kommenden Samstag eine spezielle Auktion.

Das alles kann gekauft werden Bild 1 / 7 Legende: Die alte Stoosbahn ist ausgehölt - könnte aber als Ganzes auch noch gekauft werden. SRF Bild 2 / 7 Legende: Genau wie die alten Sitzbänke aus Holz, welche aus der Bahn ausgebaut wurden. Sämi Studer/SRF Bild 3 / 7 Legende: Oder die Scheinwerfer. Diese könnte man durchaus wieder zum Leuchten bringen. Sämi Studer/SRF Bild 4 / 7 Legende: Dazu gibt es auch viele kleine Gegenstände - wie diese Metall-Täfelchen. Ein kleines Souvenir an die alte Stoosbahn. Sämi Studer/SRF Bild 5 / 7 Legende: Auch erhältlich: Eine grosse Willkommenstafel vom Stoos aus früheren Jahren. Sämi Studer/SRF Bild 6 / 7 Legende: Und sogar solche massiven Eisenteile des alten Getriebes könnten gekauft werden. Diese sind aber wohl eher weniger begehrt. Sämi Studer/SRF Bild 7 / 7 Legende: Da findet schon eher ein solches altes Bild vom Stoos Verwendung, welches auch ersteigert werden kann. Sämi Studer/SRF

Gerade sind Arbeiter daran, alles abzumontieren. Alles, was abgeschraubt werden kann, wird bei der alten Bahn, von den Einheimischen liebevoll «Grossmutter» genannt, abmontiert. Und auch in der alten Bergstation wird alles ausgebaut. «Die grossen Antriebsräder, welche zum Teil mehrere Tonnen schwer sind, werden wohl eher nicht ersteigert», sagt Martin Langenegger, Betriebsleiter der Stoosbahnen. Jedoch seien sie offen, alles könne gekauft werden.

Grundsätzlich kann alles gekauft werden.

Viele abmontierte Teile sind bereits in der Fronalphalle ausgestellt, wo am Samstag die Versteigerung stattfinden wird. Auf ein paar Tischen liegen zum Beispiel unzählige Metall-Plättchen: «Das sind die Täfeli, wo alle Vorschriften drauf standen.» Aber auch die «Henkel», an welchen sich die Passagiere festhalten konnten, können gekauft werden. «Wer will, kann diese ja in der Stube montieren und Klimmzüge daran machen.» In der Halle liegen aber auch bereits alte Scheinwerfer, Holzbänke aus der «Grossmutter» oder die ersten Telefone, welche die Stoosbahnen besassen.

«Das finanzielle steht nicht im Vordergrund»

«Wirklich wertvoll sind diese Gegenstände nicht, es sind Liebhaberstücke», sagt Martin Langenegger. Und so gebe es für die Gegenstände bei der Versteigerung auch kein Mindestgebot. «Das beginnt bei null, wenn etwas für einen Franken versteigert wird, geben wir das gerne mit.»

Er gehe davon aus, dass die Versteigerung einerseits Einheimische anspreche, welche mit der Bahn aufgewachsen sind, aber auch Bahnliebhaber aus der weiteren Umgebung, sagt Langenegger. Und schlussendlich könnte auch der eigentliche Bahnwagen, die ausgehöhlte «Grossmutter» ersteigert werden. «Hier wäre uns aber wichtig, dass dann auch wirklich dazu geschaut werde. Denn schlussendlich entsorgen wir das Grosi lieber mit Ehrfurcht, anstatt dass sie irgendwo verrostet.»