Wenn am 24. August die besten Schwinger des Landes in Zug zusammengreifen, werden 56'500 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei sein – auf den Tribünen der grössten temporären Arena der Welt. Am Montag hat der Aufbau begonnen.

Tribünenteile kommen teilweise aus der halben Welt

Im Gesamten werden für die sogenannte Zug Arena 3000 Tonnen Material verbaut. Viele der 300'000 Einzelteile werden aus der halben Welt angeliefert. Dies, weil die für den Tribünenbau verantwortliche Firma Nüssli nicht genügend Material in der Schweiz hat. Gerade in diesem Sommer seien wieder viele Veranstaltungen geplant, wo ebenfalls grosse Tribünen aufgebaut werden.

In den letzten Wochen wurde das Gelände vorbereitet, wofür 18'000 Kubikmeter Kies benötigt wurde. Jetzt wird in die Höhe gebaut: Die Tribüne wird 18 Meter hoch. Zusätzlich beginnt jetzt auch der Aufbau der Festzelte.

9000 Diensttage von Armee und Zivilschutz

Am Aufbau beteiligt sind zu Spitzenzeiten bis zu 300 Personen. Darunter auch Angehörige der Armee und des Zivilschutzes. Die Armee leistet 4200 Diensttage, der Zivilschutz 4600: Für den Auf- und Abbau, aber auch am Festwochenende im Verkehrs- und Sanitätsdienst.