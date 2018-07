Grünes Licht für den Doppelspurausbau in Hergiswil

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat die Baubewilligung Anfang Juli erteilt. Fünf Einsprachen könnten den Baustart aber noch verzögern. Diese hat das BAV zwar abgewiesen - die Einsprachen könnten aber vor Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden. Bei den Einsprachen handelt es sich um den Besitzer und die Mieter einer einzigen Liegenschaft, die sich grundsätzlich gegen den Doppelspur-Ausbau wehren.

Baustart im Oktober 2018 geplant

Werden die Einsprachen nicht weitergezogen, möchte die Zentralbahn im Oktober 2018 mit dem Bau beginnen. Die zusätzliche Spur zwischen dem Haltiwaldtunnel an der Luzerner Kantonsgrenze und der Haltestelle Matt in Hergiswil verbessere die Fahrplanstabilität, teilte die Zentralbahn am Mittwoch mit. Ausserdem sei es duch den Ausbau möglich, die zu erneuernde Haltestelle Matt im 15-Minuten-Takt zu bedienen.

Neubau Haltestelle Matt

Durch den Neubau der Haltestelle Matt werde den Kunden eine moderne, kundenfreundliche und barrierefreie Haltestelle zur Verfügung stehen. Zudem soll die Linienführung des Trassees etwas begradigt werden, was eine ruhigere Fahrt ermögliche und den Lärm reduzieren soll.

Die Brücken über den Feld- und Schluchenbach sollen erneuert werden. Ausserdem soll die Lärmbelastung durch einbetonierte Gleise die Geräusche auf dem rund 750 Meter langen Abschnitt vermindern.

Die Zentralbahn plant, die neue Haltestelle Matt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 in Betrieb zu nehmen.