Der 23-jährige Ferdinand Gatti aus Monza, Italien, wird am 14. Januar 1891 wegen eines Uhrendiebstahls am Schwanenplatz in Luzern verhaftet. Auf dem Weg zum Verhör im Untersuchungsgefängnis am Löwengraben entkommt er jedoch. Er geht nach Kriens, wo er am Nachmittag bettelnd gesichtet wird, und überfällt am Abend in der Nähe des Steghofs die 35-jährige Lehrerin Margaritha Degen, die auf dem Heimweg ist. Er schlägt sie nieder, erdrosselt sie mit einem Strick und durchsucht ihre Kleider nach Wertsachen. Ob er Margaritha Degen vergewaltigt, ist nicht sicher. Er zieht sich Mantel und Hut des Opfers über und flieht verkleidet vom Tatort. Am gleichen Abend wird er verhaftet.

Obwohl zahlreiche Indizien gegen ihn sprechen, leugnet Gatti zunächst jede Schuld und räumt nur den Uhrendiebstahl ein. Als er die Tat später doch noch gesteht, führt er als Grund seine finanzielle Notlage an: «Wenn man im Elend ist, stiehlt man immer. […] An jenem Abend hatte ich wirklich die Absicht, jedem das Leben zu nehmen, wenn ich nicht Mittel und Wege fände, Geld auf andere Weise zu erlangen.»

Die Todesstrafe wurde im Rahmen der eidgenössischen Verfassungsrevision von 1874 im zivilen Strafrecht zwar abgeschafft. Sie wurde nach einem Referendum in zahlreichen katholisch-konservativen Kantonen fünf Jahre später aber wieder eingeführt. Ferdinand Gatti ist nach mehrjährigem Unterbruch der erste zum Tode verurteilte, der nach Wiedereinführung der Todesstrafe in Luzern (1883) dann auch tatsächlich mit der Guillotine enthauptet wird (1892).