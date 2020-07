Wie in anderen Kantonen auch ist in Uri die Lungenliga für das Rückverfolgen der Kontakte von Corona-Infizierten verantwortlich. Seit dem Juli sind die Zahlen wieder gestiegen. Zur Zeit sind 11 Menschen in Uri in Quarantäne, fünf sind in Isolation. Um alle Kontakte nachverfolgen zu können, hat die Lungenliga 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Abruf. Weitere werden zur Zeit ausgebildet.