Guido Graf (links) und Reto Wyss freuen sich über die Nomination an der Delegiertenversammlung.

Mit grossem Applaus haben die Delegierten der CVP in Sempach die beiden Regierungsräte Reto Wyss und Guido Graf nominiert. Sie sollen die beiden Sitze der CVP in der fünfköpfigen Luzerner Regierung sichern. Beide wollen im März 2019 ihre dritte Legislatur in Angriff nehmen.

Guido Graf ist seit 2010 Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements. Er ist 60 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Töchtern. Er stammt aus Pfaffnau und war vor seiner Zeit als Regierungsrat dort Gemeinderat. Guido Graf politisierte auch im Kantonsrat, wo er auch Fraktionschef der CVP war.

Reto Wyss sitzt seit 2011 in der Luzerner Regierung. Er ist Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements. Der 53-Jährige ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Reto Wyss wohnt in Rothenburg, wo er vor seinem Amtsantritt Gemeindepräsident und Geschäftsführer eines Bauunternehmens war.