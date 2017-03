Ruswiler Gärtnerei Der junge Mann für die alten Sorten

Heute, 17:58 Uhr

In seiner Gärtnerei hat sich der Jung-Gärtner Patrick Biedermann auf die Blumen, Gemüse und Beeren spezialisiert, welche vom Aussterben bedroht sind. Mehr als 500 verschiedene Pro Spezie Rara Pflanzen will er so wieder unter die Leute bringen.

Julia Stirnimann