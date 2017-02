Das Zuger Strafgericht hat den früheren Zuger FDP-Stadtrat Ivo Romer verurteilt: Wegen Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung soll er eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verbüssen.

Das Zuger Strafgericht sah es am Dienstag als erwiesen an, dass Ivo Romer als Vermögensverwalter von einer wohlhabenden Witwe fast sieben Millionen Franken für sich abgezweigt hatte. Der ehemalige FDP-Stadtrat habe sich an den Millionen der Basler Witwe bedient.

Das Strafmass beträgt viereinhalb Jahre – wegen Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung. Das Strafgericht blieb damit unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 10 Monaten gefordert hatte.

Zusatzinhalt überspringen Mehr dazu am Radio Heute im «Regionaljournal» um 17:30 Uhr auf Radio SRF 1.

Fehlende Beweise

Für eine höhere Strafe fehlten dem Gericht die Beweise. «Wir haben nur Indizien», sagte die Richterin. Weil die Witwe tot sei und Romer grösstenteils die Aussage verweigert habe, würden als harte Fakten nur Bank-Unterlagen vorliegen.

Diese waren auch oft ausreichend für eine Verurteilung. Nicht immer liessen sie jedoch eine Straftat erkennen. Weil die Witwe lange Zeit noch geistig klar und von Romer tatsächlich begeistert war, lässt sich nicht beweisen, dass er das Geld wirklich erschlichen hat – oder ob sie ihm nicht doch etwas Gutes tun wollte.

Strafmass leicht unter der Anklage

Die Strafe fällt «im Zweifel für den Angeklagten» deshalb etwas milder aus als von der Anklage verlangt. Romer muss den Nachkommen der Witwe knapp 2 Millionen zurückzahlen. Der Familienstiftung schuldet er nun 1,8 Millionen.

Ob er zahlen kann, ist allerdings mehr als fraglich. Das abgezweigte Geld ist nicht mehr auffindbar und sein monatliches Einkommen als Berater bezifferte Ivo Romer auf nur 500 bis 1000 Franken. Damit er nicht ins Ausland fliehen kann, bleibt sein Pass eingezogen. Ob der Fall weitergezogen wird, ist noch unklar.