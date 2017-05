Weitere Neueröffnung

Auch die Bergkäserei in Marbach hat investiert. Die Käserei, bekannt für ihren Büffelmozzarella, eröffnet am Wochenende eine neue Besuchergalerie. Dort erfährt man unter anderem, wie aus Milch Käse wird und wie es dazu kam, dass der erste Büffelmozzarella der Schweiz in Marbach entstand .