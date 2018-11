In der Schöllenenschlucht soll ab Herbst 2019 Restwasser zur Stromproduktion genutzt werden. Die Kraftwerk Göschenen AG hat bei der Wasserfassung Urnerloch mit dem Bau einer kleinen Zentrale begonnen, die Strom für rund hundert Haushalte liefern soll.

Dank dem neuen Kraftwerk soll das Restwasser nicht mehr ungenutzt abfliessen, sondern ebenfalls Strom erzeugen. Die Zentrale für das Dotierkraftwerk wird teilweise in den Felsen gebaut. Dadurch kann der Eingriff in die Natur so klein wie möglich gehalten werden, teilte die Kraftwerk Göschenen AG mit. Investiert werden rund 1,5 Millionen Franken.