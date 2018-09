Patricia Draeger ist in Zug geboren und aufgewachsen. Ihren ersten Musikunterricht auf dem Akkordeon erhielt sie mit 4 Jahren. Sie absolvierte ein Lehrdiplom der Querflöte in Winterthur. 1995 folgte ein Diplom der Konzertreife mit Auszeichnung, anschliessend Studien in Amsterdam und in Den Haag.

Seit 1992 ist sie Akkordeonistin und musikalische Leiterin diverser Theaterproduktionen. Daneben spielt sie in verschiedenen Musikensembles und unterrichtet an der Musikschule in Baar und Hünenberg und an der Hochschule in Luzern.

Im Jahre 2005 erhielt sie den Förderpreis des Kantons Zug; 2018 ein Stipendium von 50'000 Franken, das Zuger Werkjahr.