Das Wichtigste in Kürze

Seit dem frühen Montagmorgen läuft der Bahnhof Luzern wieder in Vollbetrieb.

Am Wochenende fuhren während rund 50 Stunden keine Züge der SBB, da diese bei der Bahnhofseinfahrt mehrere Weichen auswechselte.

Trotz Musikfestivals und dem Fussball-Länderspiel in der Stadt kam es laut Polizei zu keinen nennenswerten Zwischenfällen – auf und neben den Strassen.

Mit der ersten S-Bahn um 4:22 Uhr von Luzern nach Olten hat die SBB den Betrieb am Bahnhof Luzern am Montagmorgen wieder wie geplant aufgenommen. Alles bereit also, für die rund 100'000 Leute, die am Luzerner Bahnhof täglich umsteigen.

Legende: Silvan Fischer / SRF

Die zahlreichen Zugverbindungen nach und von Luzern wurden am Wochenende durch Extrabusse ersetzt. Laut Angaben der SBB und der Verkehrsbetriebe Luzern hat dieses Konzept reibungslos funktioniert.

Dies obwohl, dass am Wochenende in Luzern gleich mehrere Veranstaltungen stattfanden: das Lucerne Blues Festival, das Piano-Festival und am Sonntagabend das Fussball-Länderspiel Schweiz-Belgien

Die Verkehrssituation war an diesem Wochenende nicht anders als an anderen Wochenenden.

Auch die Luzerner Polizei zieht eine postive Bilanz. Sprecher Urs Wigger: «Die Verkehrssituation war an diesem Wochenende nicht anders als an anderen Wochenenden. Die Bahnhof-Sprerrung hatte keinen grossen Einfluss auf den Verkehr.»

Auch rund um das Länderspiel am Sonntagabend, als in kurzer Zeit viele Leute unterwegs waren, sei es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen: «Das Fussballspiel lief problemlos – auch verkehrstechnisch. Die Matchbesucher rechneten wegen der Sperrung mehr Zeit ein für ihre An- und Abreise.»

Spezialweichen ersetzt

Die SBB musste sieben Spezialweichen ersetzen. Diese befanden sich in der Einfahrt zum Bahnhof Luzern. Ein Bauteam bestehend aus 30 Personen arbeitete permanent während rund 50 Stunden auf dem Gleisfeld. Es wurde in Schichten gearbeitet. Auf einer der ersetzten Weichen war im März 2017 ein Eurocity-Zug entgleist.

Während der Sperrung an diesem Wochenende wendeten sämtliche Züge vorzeitig in den Bahnhöfen Ebikon, Emmenbrücke, Littau und Verkehrshaus. Dort mussten die Reisenden auf Busse umsteigen, welche ohne Halt zum Bahnhof Luzern fuhren.