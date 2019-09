Der Star unter den Schweizer Eishockey-Torhütern ist der gebürtige Tessiner Leonardo Genoni. Und dieser «Messias», «Hoffnungsträger» oder «Heilsbringer», als der er in den Medien gefeiert wird, spielt in der kommenden Saison beim EVZ.

Sein Palmarès ist eindrücklich: Er hat fünf Schweizermeistertitel mit Davos und Bern geholt und eine Silbermedaille mit der Nationalmannschaft an den Weltmeisterschaften im letzten Jahr. Am Freitag startet er mit dem EVZ in die Schweizermeisterschaft.

Ich werde sicher mein Bestes geben und versuchen, die anderen mitzureissen.

Er sei stolz, sagt er im Gespräch mit SRF News, Teil dieser Mannschaft zu sein. Es werde aber selbstverständlich nicht nur von ihm abhängen, ob die Mannschaft erfolgreich sei. «Ich werde sicher mein Bestes geben und versuchen, die anderen mitzureissen.»

Leonardo Genoni Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der 182 cm grosse und 87 kg schwere Zürcher mit Tessiner Wurzeln ist in Kilchberg (ZH) aufgewachsen, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er debütierte 2003 mit den ZSC Lions in der National League und wechselte 2007 zum HC Davos, mit dem er in 9 Jahren dreimal die Meisterschaft und zweimal den Spengler Cup gewann. 2016 unterschrieb er einen Dreijahresvertrag beim SC Bern, mit dem er 2017 nach 4:2 Siegen im Playoff-Final gegen den EVZ den vierten persönlichen Titel gewinnen konnte. Im Dress der Nationalmannschaft bestritt er 82 Länderspiele und holte an der Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark die Silbermedaille.

Die Tatsache, dass der EV Zug die letzten beiden Jahre im Final gewesen sei, zeige, dass der Klub gut aufgestellt sei. Es seien Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage entschieden. Vielleicht müsse die Mannschaft noch etwas mehr «Winnerspirit» entwickeln.

Ehrlichkeit ist etwas, das man Vorleben muss. Ehrlichkeit wird am Schluss belohnt.

Er stehe zwar nicht so gerne im Rampenlicht, aber das sei eben Teil eines Lebens als Profisportler, sagt er. Seine Bekanntheit sei für ihn aber auch eine Verpflichtung. Als Vorbild für Junge sei ihm etwas besonders wichtig: «Ehrlichkeit ist etwas, das man vorleben muss. Ehrlichkeit wird am Schluss belohnt, so kommt man am weitesten.» Das hätten ihm schon seine Eltern vorgelebt – und das wolle er weitergeben.