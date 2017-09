Die Logis Suisse AG will kostengünstige Wohnungen auf dem Andritz-Areal bauen. Die Firma sucht einen neuen Standort.

Die Wohnbaugesellschaft Logis Suisse AG aus Baden hat in Kriens im Kanton Luzern das Andritz-Areal erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, teilt die Logis Suisse AG mit.

Logis Suisse werde das Areal zusammen mit der Steiner AG entwickeln. Behörden, regionale Wohnbaugenossenschaften, Kreative und Gewerbler würden zur Mitwirkung eingeladen. Ein Studienauftrag sei geplant.

Standorte werden teilweise verlegt

Der Verkauf des Areals hat für die Mitarbeiter der Andritz Hydro AG momentan keine Konsequenzen. Die nächsten fünf Jahre werden alle 280 Mitarbeiter weiterhin in Kriens tätig sein und in den ab September gemieteten Räumlichkeiten arbeiten. 2022 soll die Produktion aber an einen neuen Standort verlegt werden.

« Entweder zügeln wir in eine bestehende Halle oder lassen mit Hilfe eines Investors einen neuen Produktionsstandort im Umkreis von 15 bis 20 Kilometern von Kriens bauen. » Heinz Duner

Co-Geschäftsführer der Andritz Hydro AG

Wie es mit der Andritz Hydro AG weitergeht, ist noch nicht klar. Man zügle entweder in eine bestehende Halle oder an einen neuen Produktionsstandort im Umkreis von Kriens. Dann würden 80 Mitarbeiter nicht mehr in Kriens arbeiten. Jedoch soll der Hauptsitz und die 200 Büroangestellten weiterhin in Kriens bleiben.