Samuel Zbinden (20) kommt aus Sursee und ist dort Präsident der Grünen. Er arbeitet gegenwärtig als Betreuer in einem Kinderheim in der Stadt Luzern. Im Herbst beginnt er ein Studium an der Universität Luzern. In seiner Freizeit engagiert er sich unter anderem als Scharleiter bei der Jungwacht Sursee.