Regierung soll mehr mit Holz bauen

Der Kanton Luzern soll beim Bauen stärker auf Holz setzen und den CO2-Ausstoss im eigenen Wald kompensieren. Der Luzerner Kantonsrat hat am Montag zwei Postulate gegen den Willen der Regierung vollständig überwiesen.

Keine Steuererleichterung für Solaranlagen

Weiter entschied der Kantonsrat, dass, wer in Luzern in Solaranlagen oder energetische Gebäudesanierungen investiert, dies auch künftig nicht von den Steuern abziehen kann. Das Parlament hat am Montag eine Motion, die das Steuergesetz entsprechend anpassen wollte, abgelehnt.