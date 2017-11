Kesb zu Gast in Küssnacht

An einem Informationsabend in Küssnacht versuchte die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Ängsten zu begegnen.

Viele Menschen sind misstrauisch gegenüber der Arbeit der Kesb. Darum hat das Departement des Inneren des Kantons Schwyz beschlossen, zusammen mit den Kesb Ausser- und Innerschwyz insgesamt fünf öffentliche Informations-Veranstaltungen durchzuführen. Diese sollen das Wissen und das Vertrauen in die Kesb stärken.

Zusatzinhalt überspringen Noch vier Anlässe Weitere Info-Veranstaltungen zur Kesb des Kantons Schwyz sind in Lachen, Einsiedeln, Freienbach sowie Schwyz geplant. Für Details klicken Sie hier.

Der erste dieser Anlässe fand am Montagabend in Küssnacht am Rigi statt. Dabei stellte sich auch die national tätige und staatlich unabhängige Anlaufstelle Kindes- und Erwachsenenschutz (Kescha) vor.

Den Kesb-Alltag konkreter machen

Der Grossteil der anderthalbstündigen Veranstaltung war den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kesb Innerschwyz gewidmet. Sie erzählten aus ihrem Arbeitsalltag, zeigten anhand konkreter Beispiele auf, wann sie zum Einsatz kommen. Und wann sie eben nicht zuständig sind, respektive wo die Grenzen ihrer Möglichkeiten.

Da meldet sich zum Beispiel ein Schulleiter und sagt, einer der Jugendlichen erscheine seit Wochen nicht mehr zum Unterricht. Die Kesb solle dem doch bitte nachgehen. Oder Eltern einer behinderten Tochter kontaktieren die Kesb, als ihr Kind 18-jährig und damit eigentlich mündig wird. Eigentlich. Was nun – was ändert sich?

Ein anderes Mal wird die Kesb im Spital beigezogen. Ein Kind hat einen Tumor. Die Ärzte möchten das Kind mit einer Chemotherapie behandeln, weil dies die einzige Heilungschance sei. Die Eltern sind aber überzeugt, mit einer alternativen Behandlung sei das auch möglich.

« Die Kesb ist für mich heute Abend persönlicher und menschlicher geworden. » Lob eines Besuchers



Solche und eine Reihe weiterer konkreter Beispiele kamen bei den rund 150 Personen, die den Informationsanlass in Küssnacht besuchten, gut an: Die Kesb sei dadurch «persönlicher» und «menschlicher» geworden. Andere hätten sich noch mehr Informationen über die Arbeit der Kesb gewünscht. Und wieder andere gewannen zwar einen positiven Eindruck an dem Abend, blieben aber kritisch. Sie hätten halt doch auch von anderen Fällen gehört, bei denen nicht alles rund gelaufen sei.

Anfängliche Schwierigkeiten überwunden

Zufrieden mit dem ersten der fünf Info-Anlässe zeigt sich auch die verantwortliche Regierungsrätin des Kantons Schwyz, Petra Steimen: «Es kamen viele Leute, die zahlreiche Fragen stellten. Die Stimmung war sehr konstruktiv.» Tatsächlich kam in der Fragerunde keine einzige kritische Bemerkung.

Zusatzinhalt überspringen Mehr dazu am Radio Heute im «Regionaljournal» um 17:30 Uhr auf Radio SRF 1.

Vielmehr äusserten die Besucherinnen und Besucher Unsicherheiten. Etwa: Ich bin eine Witwe mit drei Kindern. Brauche ich bereits jetzt einen sogenannten Vorsorgeauftrag? Oder: Kann jemand über mich eine Gefährdungsmeldung an die Kesb machen ohne mein Wissen? Und: Geht die Kesb auch anonymen Meldungen nach?

Zwar zeigte sich das Misstrauen gegenüber der Kesb am Montagabend nicht sehr deutlich. Doch sei dieses im Alltag auch nach bald fünf Jahren seit der Einführung der Kesb noch immer ziemlich verbreitet, so Regierungsrätin Petra Steimen. Aus ihrer Sicht hat das zwei Gründe: Einerseits ist ein Eingreifen der Kesb immer eine sehr persönliche Angelegenheit. Andererseits habe die Kesb Nachholbedarf bei der Öffentlichkeitsarbeit. Letzteres sei nun zeitlich besser möglich als in der Anfangsphase der Kesb, Anfang 2013. «Damals wurde die Behörde überrollt von einer Flut von Verfahren.» Auch dank einer Aufstockung der Pensen habe sich die Situation unterdessen erholt.