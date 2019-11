Die Haltestelle Tellsplatte in Sisikon bleibt nur dank der Unterstützung des Kantons erhalten. Im Landrat führte das zu Kritik.

«Die SGV würde am liebsten nur im Luzerner Seebecken fahren»

Der Kanton Uri beteiligt sich mit maximal 250'000 Franken an der Sanierung der Schiffstation Tellsplatte. Der Landrat genehmigte diesen Kredit am Mittwoch einstimmig. Damit kann die Station künftig wieder angefahren werden. Dass die Haltestelle in Sisikon ohne Unterstützung gestrichen würde, sorgte aber für Kritik.

Die SGV würde am liebsten nur im Luzerner Seebecken hin- und herfahren. Vielleicht noch ein, zweimal nach Flüelen und für den Prospekt durch den Urnersee.

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) weist diese Kritik zurück: «In den vergangenen zehn Jahren haben wir die Verbindungen im Urnerland ausgebaut», sagt Werner Lüönd von der SGV. Im Sommer würden die Schiffe neun Mal am Tag von Luzern nach Flüelen fahren, im Winter noch drei Mal.

Haltestelle lohnt sich finanziell nicht

Die Haltestelle Tellsplatte fährt die SGV seit Januar 2019 nicht mehr an. Wegen der geringen Zahl der Passagiere, die dort ein- und aussteigen, war sie nicht bereit, die dringend nötigen Arbeiten an der Haltestelle alleine zu zahlen.

SGV und Kanton einigten sich deshalb auf eine Aufteilung des Betrags von 600'000 Franken: Uri und die Schifffahrgesellschaft zahlen je 250'000 Franken. Die Standortgemeinde Sisikon sammelte über einen Spendenaufruf und eine private Crowdfunding-Aktion einen Betrag von über 100'000 Franken.