Nicole Davi (49) hat die Schauspielakademie Zürich absolviert. Seit vielen Jahren ist sie als Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und Theaterpädagogin in der freien Theaterszene tätig. So war sie Gründerin des Theaters «Fallalpha» und ist Mitglied des Ensembles «luki*ju». Sie begleitet Theaterprojekte von Schulen und auch von Erwachsenen. Am Historischen Museum Luzern erarbeitete sie diverse Theatertouren.

Nicole Davi erhielt im Jahr 2014 den Werkbeitrag von Stadt und Kanton Luzern und den Emmer Kulturpreis 2018.