Ladenöffnungszeiten in Luzern - «Längere Öffnungszeiten schaden Klein- und Familienbetrieben»

Die Luzerner Stadtregierung möchte in der Altstadt ein Rayon definieren, in dem Läden länger geöffnet haben können. Der Detaillistenverband des Kantons Luzern will davon nichts wissen. Diese Regelung bevorzuge die grossen Geschäfte und internationalen Ketten.