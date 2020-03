In 77 der 82 Luzerner Gemeinden werden die Gemeinderäte neu gewählt. In der Stadt Luzern und den grösseren Agglomerationsgemeinden zusätzlich auch die kommunalen Parlamente.

Normalerweise liefern die Gemeinden die Resultate noch am selben Tag. Doch wegen der Corona-Krise wird es dieses Jahr an einigen Orten länger dauern – denn die Urnenbüros müssen die Hygieneregeln einhalten und mit weniger Personal auskommen. Die Stadt Sursee rechnet etwa damit, dass die Resultate erst am Dienstag Abend vorliegen werden. Das ist ausnahmsweise möglich: Der Kanton hat die Frist für das Auszählen auf den 8. April hinausgeschoben.

Hier finden Sie eine Übersicht zu den Resultaten in den 25 grössten Luzerner Gemeinden (die Resultate der Stadt Luzern sind – sobald vorliegend – in einem eigenen Artikel zu finden und diejenigen der kleineren Gemeinden auf der Website des Verbands Luzerner Gemeinden, Link öffnet in einem neuen Fenster):