Bei zwei der grossen Kulturbetrieben stehen Investitionen an: Beim Luzerner Theater und beim Verkehrshaus. Nun haben sich die Verantwortlichen von Stadt und Kanton geeinigt, wer bei welchem Projekt federführend ist: Die Stadt für das Projekt «Neues Luzerner Theater.» Momentan wird ein Neubau am jetztigen Standort an der Reuss favorisiert.

Hoher zweistelliger Millionenbetrag

«Noch kann man über die Kosten des neuen Theaters noch wenig sagen», so Stadtpräsident Beat Züsli. Zuerst brauche es ein konkretes Projekt, um die Baukosten zu erurieren. Dann erhoffe man sich auch Gelder von Privaten, da die öffentliche Hand nicht alles finanzieren könne. Der Betrag werde sich aber wohl im hohen zweistelligen Millionenbereich bewegen.

«Das Luzerner Theater ist sehr fest in der Stadt verankert, es macht Sinn, dass sie dort den Lead hat», sagte der Luzerner Kulturdirektor Marcel Schwerzman an der Medienkonferenz.

Das Verkehrshaus hingegen sei ein nationales Museum. Es sei deshalb sinnvoll, wenn dort der Kanton die Federführung übernehme. Deshalb werde der Kanton die dortigen Investitionen von rund 25 Millionen Franken tragen.

Stadt übernimmt neu mehr, Kanton weniger

Ausserdem haben die Stadt und der Kanton den Kultur-Finanzierungsschlüssel neu aufgeteilt: Bislang steuerte der Kanton 70 Prozent und die Stadt 30 Prozent bei. Man habe sich nun auf einen neuen Finanzierungsschlüssel geeinigt, teilten die beiden Träger am Donnerstag vor den Medien mit: Der Kanton reduziert seinen Beitrag auf 60 Prozent, und die Stadt erhöht auf 40 Prozent. Dies sind rund drei Millionen Franken mehr als bislang. Sie kann dafür im Zweckverband mehr mitbestimmen.