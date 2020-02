Die Liegenschaften in der Nähe des Fussballstadions in Kriens sind über 40 Jahre alt. Sie bieten günstige Wohnungen für Senioren und Familien. Eigentümerin ist die Berner Pensionskasse Previs. Diese will die Liegenschaften sanieren und hat im November mitgeteilt, dass sämtliche Mieterinnen und Mieter bis Ende Juni aus ihren Wohnungen müssen.

Einige wohnen seit Jahrzehnten in den Wohnungen, andere sind erst im Oktober eingezogen. Wie zum Beispiel Jevan Ali und seine Familie. Sie wusste nichts von den bevorstehenden Sanierungen. Nun wollen sie und auch andere Mieter sich wehren. «Ich habe mehrmals nachgefragt, ob Renovierungen anstehen. Die Verwaltung verneinte», sagt Jevan Ali.

Wir erstrecken die Kündigungen auf den jeweiligen Baustart.

Die Pensionskasse hat am Dienstagabend die Betroffenen genauer über die Sanierungspläne informiert. Previs nehme den Ärger Ernst, sagte Markus Mürner, Immobilien-Verantwortlicher der Previs, gegenüber von Radio SRF. Er stellte zwei Massnahmen in Aussicht: «Wir werden die beiden Gebäude etappiert sanieren. Mieterinnen und Mieter könnten also von einer in die andere Liegenschaft wechseln, wenn sie das wollen.» Ausserdem würden die Kündigungen auf den jeweiligen Baustart erstreckt: auf Ende Oktober 2020 respektive Ende Juli 2021.

Zu den künftigen Mietpreisen machte Markus Mürner keine konkreten Angaben. Denn diese seien bereits heute sehr unterschiedlich hoch. Klar sei aber: Die Mieten würden steigen, seien jedoch auch nach der Sanierung im Krienser Vergleich günstig.