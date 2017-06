Liste «ambulant vor stationär» Mehr ambulante Eingriffe an Luzerner Spitälern

Heute, 10:53 Uhr, aktualisiert um 17:12 Uhr

Der Kanton Luzern will durch mehr ambulante Eingriffe Kosten senken. Die Liste tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.

Bild in Lightbox öffnen. Zusatzinhalt überspringen Betroffene Eingriffe Herzkatheteruntersuchung

Operation grauer Star

Karpaltunneloperation (Sehnenscheidenentzündung Hand)

Herzschrittmacher

Krampfaderoperation

Eingriffe an Blutgefässen

Hämorrhoiden

Leistenbruchoperation

Eingriffe am Gebärmutterhals

Kniespiegelung

Eingriffe am Kniemeniskus

Nierensteinzertrümmerung

ev. Mandeloperation Der Kanton Luzern will unnötige stationäre Spitalbehandlungen vermeiden. Deshalb sollen geplante Behandlungen und Untersuchungen, welche auf einer Liste publiziert werden, zukünftig ambulant durchgeführt werden. Diese Liste werde jährlich überarbeitet und angepasst, teilt die Luzerner Gesundheitsdirektion mit. «Finanzielle Fehlanreize korrigieren» Stationäre Spitalaufenthalte seien im Schnitt bis dreimal teurer als ambulante Eingriffe. Mit dieser neuen Massnahme würden «Fehlanreize korrigiert», sagt der zuständige Regierungsrat Guido Graf. Liegt für eine stationäre Behandlung keine medizinische Begründung vor, beteiligt sich der Kanton Luzern nicht an den Kosten. Dies gilt auch bei Spitaleintritten, die bereits am Vortag einer Behandlung erfolgen. Luzerner Premiere Luzern ist der erste Kanton, der eine solche Liste einführt. Der Kanton Luzern hofft, damit jährlich drei Millionen Franken zu sparen. Das neue System sei auch «rechtlich abgeklärt» worden, sagt Christos Pouskoulas. Er ist Leiter der Gesundheitsversorgung beim Kanton Luzern. Stationäre Eingriffe belasten im Gegensatz zu ambulanten auch den Staatshaushalt. Der Kanton muss 55 Prozent der Kosten übernehmen. Mandel-Operation nicht mehr auf der Liste Um das neue System zu kontrollieren, steigt beim Kanton der Personalaufwand um rund 200'000 Franken. Verstummt ist mittlerweile die Kritik der Ärztegesellschaft Luzern. Sie störte sich daran, dass die schmerzhafte Mandel-Operation auf der Liste figurierte. Die Regierung gab in diesem Punkt nach. Dieser Eingriff wird vorläufig stationär durchgeführt. Audio «Luzern setzt bei den stationären Operationen das Skalpell an (14.6.2017)» abspielen. Audio «Luzern setzt bei den stationären Operationen das Skalpell an (14.6.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Luzern setzt bei den stationären Operationen das Skalpell an (14.6.2017) 3:12 min

laur/oecc; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr