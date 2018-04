Wie man ältere Menschen zum Musizieren motiviert und was das ihnen bringt, darum kümmert sich auch die Hochschule Luzern Musik. Sie bietet dazu seit drei Jahren eine spezielle Weiterbildung (CAS in Musikgeragogik) an.

Am Dienstag organisierte die Hochschule zum ersten Mal eine Tagung zum Thema. Im Kulturhaus Südpol diskutierten internationale Expertinnen und Experten zum Thema «Musik und Alter».